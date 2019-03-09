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Dois jogos abrem penúltima rodada do Estadual neste sábado

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Publicado em 09/03/2019 às 11:12

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Duas partidas abrem neste sábado(09) às 15h a 10ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Os jogos do sábado podem definir dois classificados.

No Morenão, o Operário recebe o já classificado Costa Rica precisando de um empate para se classificar. O galo se vencer, ultrapassa o adversário na tabela.

Em doze jogos, são seis vitórias do galo, quatro da cobra do norte e dois empates. A partida terá transmissão pela TV FFMS em parceria com a Rádio Esporte MS.

O jogo terá arbitragem de Thiago Alencar Gonzaga que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Maycon Aparecido Lacerda. Rodrigo de Oliveira Lopes será o 4º árbitro.

Já no estádio Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense recebe o União precisando de uma vitória para garantir a classificação. Se o União não vencer e a Serc vencer o Águia Negra no domingo, o tricolor estará rebaixado.

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história e o União ainda não venceu o rival. No último encontro, goleada do azulão por 6 a 1 em 2010.

O jogo terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Lucas da Cruz. João Bosco Echeverria será o 4º árbitro.

No domingo outras quatro partidas fecham a rodada e todos às 15h. Comercial x Corumbaense, Serc x Águia Negra, Urso x Operário-DD e Sete de Setembro x Novo.

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