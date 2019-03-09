Rodada do Estadual pode definir classificados e rebaixados

Seis jogos movimentam neste final de semana a 10ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A rodada poderá deixar três times classificados para as quartas de final ou três rebaixados para a Série B 2020.

Em caso de empate do Operário sobre o Costa Rica e vitória do Comercial sobre o Corumbaense, os rivais estarão classificados. Já se o Aquidauanense vencer o União/ABC e a Serc perder do Águia Negra, o azulão também avança.

Já no Z-4, caso o Operário-DD, Novo e União/ABC não vençam respectivamente Urso, Sete de Setembro e Aquidauanense, associado a uma vitória da Serc sobre o Águia Negra, os três estarão rebaixados. Operário-DD e Novo em pontos e União pois não chegaria ao mesmo número de vitórias do time de Chapadão do Sul.

Urso e Aquidauanense porém tem decisões na próxima semana. O Urso faz o jogo atrasado contra o Operário dia 13.

Já o azulão será julgado pela escalação de Alex Farias que não estava no BID da CBF no jogo contra o Operário-DD no dia 14 de março.

A rodada poderá definir ainda o Águia Negra como melhor equipe da 1ª fase caso vença a Serc.

O Corumbaense é o único que poderá alcançar o rubro-negro e precisa vencer os dois jogos que faltam e torcer por duas derrotas do Águia. Além das duas equipes, Sete de Setembro e Costa Rica já estão classificados.