Serc fica com última vaga no mata-mata do Campeonato Estadual

Futebol
O Aquidauanense terminou com 18 pontos na sexta colocação
Seis jogos definiram neste domingo(17) o último classificado para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense e os três rebaixados que ao lado do Operário-DD, disputarão a Série B em 2020.
No estádio Chavinha em Itaporã, o Comercial aplicou a maior goleada da competição ao fazer 8 a 1 no Operário-DD. Gilmar(3x), Iago(2x), Lucas(2x) e Gilson marcaram para o colorado. Altino fez o gol de honra do tigre.
O Comercial terminou na 4ª colocação com 19 pontos enquanto o Operário-DD rebaixado após duas temporadas, fez três pontos e foi o único time a não vencer nenhuma partida, assim como aconteceu em 2018.
Nas quartas de final, o Comercial vai enfrentar o Corumbaense que perdeu a posição no G-4 após empate em casa com o Sete de Setembro por 2 a 2.
Bruno Santos abriu o placar para o carijó mas o Sete virou com Otacílio Neto de falta e Luis Miguel de pênalti. Romarinho empatou para o Corumbaense que terminou com 18 pontos na 5ª colocação.
Já o Sete de Setembro ficou na 3ª colocação com 20 pontos e enfrenta neste momento o Aquidauanense. Isso porque em Rio Brilhante, o azulão acabou com a invencibilidade do Águia Negra em casa ao vencer por 2 a 1.
Peterson abriu o placar para o azulão enquanto Cleiton empatou para o rubro-negro. Mas nos acréscimos, Tiziu marcou o gol da vitória que garantiu o Aquidauanense no mata-mata independentemente do julgamento do caso Alex Farias.
O Aquidauanense terminou com 18 pontos na sexta colocação enquanto o Águia Negra perdeu a liderança com a derrota, ficou com 23 pontos na 2ª colocação e agora encara o Costa Rica.
No Laertão em Costa Rica, Costa Rica e Urso empataram por 1 a 1. Patrick abriu o placar para a cobra do norte enquanto Renan empatou para o time de Mundo Novo que foi rebaixado.
O Costa Rica terminou com 17 pontos e perdeu pontos para três dos quatro clubes rebaixados. O Urso com 11 pontos é rebaixado após três temporadas na elite.
Na capital, outras duas partidas definiram mais dois rebaixados. No Jacques da Luz, o Operário venceu o União por 3 a 1 e rebaixou o rival após três temporadas na elite.
Jones(2x) e Alberto marcaram para o galo enquanto Marcelinho descontou para o União. O galo com a vitória e derrota do Águia Negra, terminou na liderança enquanto o União com oito pontos foi rebaixado.
Nas quartas de final o galo vai enfrentar a Serc que no Morenão venceu o Novoperário por 3 a 2 e rebaixou o rival pela 1ª vez na história. Das últimas seis vitórias da Serc na série A, cinco foram em Campo Grande.
Paulo César, Kanu e Billy marcaram para a Serc. Marcinho e Lucas descontaram para o verdão que cai após estar na elite desde 2013.
Desde 2007 a capital não ficava com apenas dois clubes na Série A quando contou com as participações de Cene e Operário.
De lá pra cá, pelo menos três clubes estiveram na elite com o auge em 2010 quando cinco equipes participaram da competição com Comercial, Cene, MS Saad, União e Guaicurus.
Ao todo foram 27 gols em seis partidas com média superior a quatro gols por partida. Nesta segunda-feira a FFMS deverá definir datas e horários dos confrontos.
Caso o Aquidauanense seja punido pelo TJD-MS, o único confronto mantido será Comercial x Corumbaense que independe do julgamento. Confira abaixo a classificação final e os confrontos das quartas de final.
Classificação:
1. Operário - 24Pts
2. Águia Negra - 23Pts
3. Sete Setembro - 20Pts
4. Comercial - 19Pts
5. Corumbaense - 18Pts
6. Aquidauanense - 18Pts
7° Costa Rica - 17Pts
8º Serc - 13Pts
9. Urso - 11Pts
10. União - 08Pts
11. Novo - 07Pts
12. Operário-DD 03Pts
Confrontos sem punição do Aquidauanense
Operário x Serc
Águia Negra x Costa Rica
Sete de Setembro x Aquidauanense
Comercial x Corumbaense
Confrontos com punição do Aquidauanense
Operário x Aquidauanense
Águia Negra x Serc
Sete Setembro x Costa Rica
Comercial x Corumbaense
*Operário, Águia Negra, Sete de Setembro e Comercial jogam por dois empates para se classificarem
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