Julgamento do Aquidauanense no TJD muda de local, diz federação

Esportes
Após adiamento do julgamento do Aquidauanense que seria na última quinta-feira(14), o Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul, remarcou a decisão do caso Alex Farias para a próxima quarta-feira(20).
Segundo o Secretario do Tribunal Gleiber da Costa, o julgamento que na semana passada seria realizado na sede da Federação, será realizado às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande/MS.
O endereço é na Av. Ricardo Brandão, n. 1.600, Vila Manoel da Costa Lima, CEP: 79040-904. Caso seja punido, mudarão três dos quatro confrontos da fase quartas de final.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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