Aquidauanense é julgado hoje pela escalação do jogaro Alex Faria

Após adiamento do julgamento do Aquidauanense que seria na última quinta-feira(14), o Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul, remarcou a decisão do caso Alex Farias para esta quarta-feira(20).

Segundo o Secretario do Tribunal Gleiber da Costa, o julgamento que na semana passada seria realizado na sede da Federação, será realizado às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande/MS.

O endereço é na Av. Ricardo Brandão, n. 1.600, Vila Manoel da Costa Lima, CEP: 79040-904. Caso seja punido, mudarão três dos quatro confrontos da fase quartas de final.