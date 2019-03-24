Beto Pereira firma compromisso com o esporte de Mato Grosso do Sul

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) participou na manhã desta sexta-feira (22) do III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, realizado auditório do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Em sua explanação a respeito da importância do esporte no desenvolvimento social do cidadão, o parlamentar sul-mato-grossense firmou compromisso com representantes do segmento para a destinação de 10% da emenda parlamentar durante seu mandato para área esportiva.

“Nos quatro anos que estarei na Câmara Federal, 10% desse valor, cerca de R$ 1,5 milhão, serão destinados à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para política pública para o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul”, afirma o deputado.

Conforme o parlamentar, os gestores municipais irão elencar prioridades em suas cidades e apresentarão à fundação estadual para que haja o investimento dessas emendas no segmento esportivo.

Beto Pereira destaca que essa iniciativa tem como objetivo de atacar diversas mazelas existentes na sociedade, como na questão da saúde pública e de segurança, onde jovens e adultos estarão ocupando espaços públicos para a prática esportiva, contribuindo para que exista o envolvimento da comunidade em praças e parques e impedimento que ocorra ações de terceiros no patrimônio do município.

Emenda parlamentar

As emendas individuais podem ser utilizadas em construção de escolas, na pavimentação de ruas, na compra de equipamentos, na manutenção de programas governamentais e sociais. Mas, por determinação da lei, parte do valor da emenda parlamentar, deve ser obrigatoriamente ser destinado a ações ou serviços de saúde.

Cada deputado federal tem direito a um valor fixo e corresponde a 1,2% da receita corrente líquida prevista no Orçamento da União.

Projeto Amigos do Parque

Sancionada em junho de 2015 pelo Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, a lei n° 4.682 que institui o “Projeto Amigos do Parque”, de autoria do então deputado estadual Beto Pereira, prevê a interdição de uma via do Parque dos Poderes, localizado em Campo Grande, durante os finais de semana e feriados para a prática de atividades físicas, como caminhada, ciclismo, recreação e contato com a natureza. A pista interditada será aquela que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa.