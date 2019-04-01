Ciclista de Bodoquena conquista 3° lugar no Campeonato Estadual de Resistência

Bodoquena
Sobre duas rodas, neste fim de semana, Weslei Dione Aguiar alcançou o pódio. Ciclista profissional, ele ficou em terceiro colocado na categoria Master do Campeonato Estadual de Resistência.
Ele percorreu 80 quilômetros de bicicleta em um tempo de 2 horas e 4 minutos alcançando 39 de média na prova, disputada com outros 32 atletas.
Weslei está no ciclismo desde 2002 e já representou equipe de Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Jardim e, há um mês, representa a Associação Pedal Bodoquena Bike. “Só tenho a agradecer todos que estão sempre me apoiando para que possamos trazer mais títulos para Bodoquena”, comemorou o atleta.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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