Ciclista de Bodoquena conquista 3° lugar no Campeonato Estadual de Resistência

Sobre duas rodas, neste fim de semana, Weslei Dione Aguiar alcançou o pódio. Ciclista profissional, ele ficou em terceiro colocado na categoria Master do Campeonato Estadual de Resistência.

Ele percorreu 80 quilômetros de bicicleta em um tempo de 2 horas e 4 minutos alcançando 39 de média na prova, disputada com outros 32 atletas.

Weslei está no ciclismo desde 2002 e já representou equipe de Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Jardim e, há um mês, representa a Associação Pedal Bodoquena Bike. “Só tenho a agradecer todos que estão sempre me apoiando para que possamos trazer mais títulos para Bodoquena”, comemorou o atleta.