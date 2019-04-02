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Fundesporte recebe inscrições para participação nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Prazo para participação no evento esportivo, na categoria de 15 a 17 anos, vai até quarta-feira (3)

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/04/2019 às 08:22

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Nesta segunda-feira (1.4) a equipe da Gerência Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e Lazer da Fundesporte, começou a receber as primeiras inscrições dos municípios que participarão dos Jogos Escolares da Juventude de MS – de 15 a 17 anos.

A competição está prevista para ocorrer na segunda quinzena do mês de maio. Os locais das competições já foram definidos, segundo o calendário da Gedel. Estão entre as cidades sedes da edição 2019: Três Lagoas, Campo Grande, Aquidauana/Anastácio, Jardim, Rio Brilhante e Nova Andradina.

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A expectativa para este ano segundo o gerente geral da Gedel, Prof. Dr. Paulo Ricardo Nuñez é reunir mais de 7 mil alunos-atletas das modalidades coletivas e individuais, na faixa etária de 12 a 14 e 15 a 17 anos.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, ressalta ainda o empenho do Governo do Estado na realização dos jogos: “Estamos empenhados em proporcionar para os atletas experiência únicas, tanto no âmbito esportivo, como social”, revela o diretor-presidente.

A Fundesporte receberá as inscrições para participação do evento esportivo, na categoria de 15 a 17 anos, até quarta-feira (3.4). Confira o calendário dos Jogos Escolares no site da Fundesporte www.fundesporte.ms.gov.br no ícone de eventos.

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