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Mais do que final no MS, Aquidauanense mira também competições nacionais

Equipe quer Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Brasileirão

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2019 às 13:56

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O Aquidauanense faz nesta quarta-feira, às 15 horas, sua partida mais importante da temporada até aqui. Jogando no estádio Noroeste, em Aquidauana, a equipe recebe o Comercial pelo primeiro confronto da semifinal do Campeonato Estadual. Um bom resultado é importante porque dará mais tranquilidade no jogo de volta que será domingo, em Campo Grande.

Segundo Marino, chegar à final é importante, pois deixa o Aquidauanense a um passo do título, porém, mais do que isso, garante a equipe em competições nacionais. “Uma vitória nesta fase nos dá acesso para jogar a Copa do Brasil [2020], a Copa Verde e a Série D, por isso tratamos este jogo com grande importância”, afirmou o treinador.

Para chegar onde está, o Azulão precisou enfrentar adversários dentro de campo e também outros obstáculos, como a punição que fez a equipe perder seis pontos, mas que mesmo assim não a tirou da zona de classificação. “A caminhada não foi fácil. O estadual não é fácil, é competitivo e tivemos alguns problemas que nos obrigaram a vencer todos os jogos para fugir do rebaixamento”.

Quanto ao duelo diante do Comercial, Marino sabe que não terá vida fácil. “Vamo estar em casa, mas sabemos que o adversário é aguerrido e merece respeito. Mas temos que buscar nossos objetivos e avançar, então é fundamental que a equipe tenha dedicação e muito cuidado para não cometer erros”.

Com informações de Francis Leone

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