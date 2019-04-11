Federação de Futebol confirma datas e horários das finais do Campeonato Estadual

Foi realizado na tarde desta terça-feira(09) na sede da FFMS, reunião do Departamento de Competições com os clubes classificados para a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019.

Estiveram presentes o Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares juntamente com o Presidente do Águia Negra Iliê Vidal e do Aquidauanense João Garcia.

Os jogos serão nos próximos dois domingos às 15h, sendo o primeiro no estádio Noroeste em Aquidauana dia 14 e a finalíssima dia 21 no Ninho da Águia m Rio Brilhante.

De acordo com o Vice-Presidente Marco Antonio Tavares, o Aquidauanense irá disponibilizar 200 ingressos para o torcedor do Águia Negra enquanto o time de Rio Brilhante disponibilizará 400 para o torcedor do azulão da princesa.

A diferença no número de ingressos é devido a capacidade de cada estádio. O Ninho da Águia tem capacidade para 2.430 torcedores enquanto o Noroeste para 2000 torcedores.

Por ter melhor campanha na competição, o Águia Negra joga por dois empates para ficar com o tricampeonato. Já o Aquidauanense precisa reverter a vantagem do Águia para levantar o caneco inédito.