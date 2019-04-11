Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:46

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauanense

Federação de Futebol confirma datas e horários das finais do Campeonato Estadual

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2019 às 07:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi realizado na tarde desta terça-feira(09) na sede da FFMS, reunião do Departamento de Competições com os clubes classificados para a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019.

Estiveram presentes o Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares juntamente com o Presidente do Águia Negra Iliê Vidal e do Aquidauanense João Garcia.

Os jogos serão nos próximos dois domingos às 15h, sendo o primeiro no estádio Noroeste em Aquidauana dia 14 e a finalíssima dia 21 no Ninho da Águia m Rio Brilhante.

De acordo com o Vice-Presidente Marco Antonio Tavares, o Aquidauanense irá disponibilizar 200 ingressos para o torcedor do Águia Negra enquanto o time de Rio Brilhante disponibilizará 400 para o torcedor do azulão da princesa.

A diferença no número de ingressos é devido a capacidade de cada estádio. O Ninho da Águia tem capacidade para 2.430 torcedores enquanto o Noroeste para 2000 torcedores.

Por ter melhor campanha na competição, o Águia Negra joga por dois empates para ficar com o tricampeonato. Já o Aquidauanense precisa reverter a vantagem do Águia para levantar o caneco inédito.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo