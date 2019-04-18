Prazo de inscrições para Desafio da Boiadeira termina no dia 30

O prazo de inscrições para a Trail Run Desafio da Boiadeira termina no próximo dia 30. A prova mista de asfalto e trilha de terra terá percursos de 5 km e 10 km em Bonito, a 207 quilômetros de Aquidauana, no dia 19 de maio.

A largada será na Rua Luis da Costa Leite, no Centro, próxima a Praça da Liberdade, às 8h. O kit esportivo da prova poderá ser retirado na véspera, entre 14h e 20h.

As inscrições são limitadas e os valores vão de R$ 80 a R$ 120. A premiação para o primeiro colocado será de R$ 500, R$ 300 para o segundo e R$ 300 para o terceiro, todas válidas para a prova de 10 km.

Atletas acima dos 60 anos de idade devem entrar em contato pelo e-mail desafiodaboiadeira@gmail.com. Grupos com mínimo de 15 atletas também precisam entrar em contato pelo mesmo endereço eletrônico.

Mais informações podem ser obtidas clicando aqui.