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Corumbaense estreia dia 4 na Série D; Operário entra em campo no dia seguinte

Clubes de Mato Grosso do Sul já sabem em quais dias entrarão em campo pela competição nacional

Thailla Torres

Publicado em 19/04/2019 às 15:46

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Os times de Mato Grosso do Sul já sabem quais dias irão estrear no Campeonato Brasileiro da Série D. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada da competição, que prevê a estreia do Corumbaense no dia 4 de maio e o Operário jogando no dia seguinte.

Conforme a tabela, o Corumbaense entra em campo contra o Palmas (TO), às 17h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O Carijó integra o grupo A10, que também conta com Iporá (GO) e Sinop (MT).

Já o Operário terá seu primeiro compromisso fora de casa. O Galo estreia no dia 5 de maio contra o Patrocinense (MG), em Patrocínio, às 15h. O Galo e o time mineiro estão no grupo A11, que conta ainda com União (MT) e Anapolina (GO).

A tabela da CBF aponta marca os jogos do Galo para o estádio Morenão, mas o clube já afirmou que pretende disputar a competição no estádio das Moreninhas, visto que os laudos do estádio Morenão venceram e não deve haver tempo hábil para reformas e liberação do Ministério Público Estadual.

A competição reúne 68 clubes distribuídos em 17 grupos. Avançam para a próxima fase os líderes de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. A partir daí os confrontos serão em mata-mata. Os semifinalistas se classificam para a Série C de 2020.

Confira abaixo a tabela completa de Corumbaense e Operário na competição

04/05 Corumbaense x Palmas – 17h

12/05 Sinop x Corumbaense – 16h

18/05 Corumbaense x Iporá – 17h

26/05 Iporá x Corumbaense – 14h30

01/06 Corumbaense x Sinop – 17h

09/06 Palmas x Corumbaense – 17k

 

05/05 Patrocinense x Operário – 15h

12/05 Operário x União – 16h

18/05 Anapolina x Operário – 17h

26/05 Operário x Anapolina – 16h

03/06 União x Operário – 20h10

09/06 Operário x Patrocinense – 17h

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