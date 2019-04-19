Corumbaense estreia dia 4 na Série D; Operário entra em campo no dia seguinte

Esportes
Clubes de Mato Grosso do Sul já sabem em quais dias entrarão em campo pela competição nacional
Os times de Mato Grosso do Sul já sabem quais dias irão estrear no Campeonato Brasileiro da Série D. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada da competição, que prevê a estreia do Corumbaense no dia 4 de maio e o Operário jogando no dia seguinte.
Conforme a tabela, o Corumbaense entra em campo contra o Palmas (TO), às 17h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. O Carijó integra o grupo A10, que também conta com Iporá (GO) e Sinop (MT).
Já o Operário terá seu primeiro compromisso fora de casa. O Galo estreia no dia 5 de maio contra o Patrocinense (MG), em Patrocínio, às 15h. O Galo e o time mineiro estão no grupo A11, que conta ainda com União (MT) e Anapolina (GO).
A tabela da CBF aponta marca os jogos do Galo para o estádio Morenão, mas o clube já afirmou que pretende disputar a competição no estádio das Moreninhas, visto que os laudos do estádio Morenão venceram e não deve haver tempo hábil para reformas e liberação do Ministério Público Estadual.
A competição reúne 68 clubes distribuídos em 17 grupos. Avançam para a próxima fase os líderes de cada grupo e os 15 melhores segundos colocados. A partir daí os confrontos serão em mata-mata. Os semifinalistas se classificam para a Série C de 2020.
Confira abaixo a tabela completa de Corumbaense e Operário na competição
04/05 Corumbaense x Palmas – 17h
12/05 Sinop x Corumbaense – 16h
18/05 Corumbaense x Iporá – 17h
26/05 Iporá x Corumbaense – 14h30
01/06 Corumbaense x Sinop – 17h
09/06 Palmas x Corumbaense – 17k
05/05 Patrocinense x Operário – 15h
12/05 Operário x União – 16h
18/05 Anapolina x Operário – 17h
26/05 Operário x Anapolina – 16h
03/06 União x Operário – 20h10
09/06 Operário x Patrocinense – 17h
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