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É hoje o jogo entre Aquidauanense e Águia Negra, em Rio Brilhante

Thailla Torres

Publicado em 21/04/2019 às 10:10

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O campeão da 41ª edição do Campeonato Sul-mato-grossense será conhecido na tarde deste domingo (21) em Rio Brilhante. Cerca de 4 mil torcedores devem lotar o estádio Ninho da Águia para acompanhar Águia Negra x Aquidauanense, a partir das 15h.

Com a vitória por 2 a 1 na semana passada, o time da casa entra em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença por ter feito melhor campanha na soma de todas as fases. Já o Azulão só poderá sair de campo com a taça em caso de vitória por dois gols de diferença. Não há disputa por pênaltis.

O Águia Negra entra em campo com a possibilidade de ser tricampeão estadual. Venceu as edições de 2007 e 2012, ambos em casa, e pode se juntar ao Ubiratan, único com três títulos do torneio. Por outro lado, o Aquidauanense pode se tornar o 13º campeão do Estado. Na única final que disputou, em 2011, deixou o título escapar para o Cene.

O time de Rio Brilhante chega à decisão após apostar no trabalho do técnico Rodrigo Casca. O time liderou praticamente toda a 1ª fase e deixou escapar somente na última partida, sendo derrotado exatamente pelo Aquidauanense em casa, por 2 a 1, o único revés em casa neste torneio.

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