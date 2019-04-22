Atletas de MS iniciam corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio

As duplas brasileiras disputam nesta semana a etapa quatro estrelas de Xiamen, na China, do Circuito Mundial de vôlei de praia. O torneio soma pontos para a corrida olímpica e terá participação de até dez duplas na fase de grupos, entre eles dois sul-mato-grossenses: Talita Antunes e Saymon Barbosa.

A competição feminina contar com cinco equipes brasileiras inscritas, sendo três já garantidas na fase de grupos: Ágatha/Duda, Carol/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixas. Estas entram em quadra a partir de quinta-feira (25). Já Ana Patrícia/Rebecca e Talita/Taiana disputam o classificatório a partir de quarta.

No naipe masculino estão na fase de grupos Evandro/Bruno Schmidt, Guto/Saymon e Pedro Solberg/Vitor Felipe. André Stein/George, Alison/Álvaro Filho e Oscar/Thiago entram em quadra nas fases preliminares.

Na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas do Circuito Mundial, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Os times terão uma média dos dez melhores resultados obtidos, podendo descartar as piores participações. (Com informações de Campo Grande News)