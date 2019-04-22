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Corumbaense e campo-grandense fecham 1ª etapa do Circuito MS com chave de Ouro

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 18:30

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Combate entre o corumbaense Job Deco e o campo-grandense João Gabriel Brito pode-se considerar o combate que fechou a 1ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe-2019 com chave ouro.

O confronto na categoria até 69 kg foi marcado pela variação de golpes, movimentação intensa e ritmo acelerado, além do bom condicionamento físico. “Luta de qualidade técnica perfeita, que nos dá alegria e satisfação em assistir”, definiu Marcos Aurélio, ex-atleta de boxe e estudioso da modalidade. A vitória foi do representante de Corumbá por decisão dividida.

Ao final do Combate, Jacob, que da equipe Pantanal Figt The Oliveira Brother, comentou sobre o adversário: “Ele é muito bom, evoluiu demais, em relação à luta que fizemos no ano passado (Na 1ª etapa do Circuito MS de 2018)”. João Gabriel tem 23 anos, é atleta da equipe Boxe Elite Total Fig/CG e, o técnico, é o professor Paulo Afonso. 

Este foi um dos 27 combates que completaram a 1ª etapa da 15ª edição do Circuito Sul-mato-grossense de Boxe, realizado neste final de semana (20 e 21/04), no Ginásio da Escola Joaquim Murtinho, em Campo Grande. A competição nas classes infantil, cadete, juvenil e elite contaram atletas de sete municípios – Campo Grande, Corumbá, Ladário, Três Lagoas, Ponta Porã, Laguna Caarapã e Aquidauana, e 12 Clubes/Academias.

Entre os Tops 10 de 2018, destaque para o três-lagoense Thiago dos Santos (81 kg), e os campo-grandenses Valdeir Célio (69 kg- equipe VP/Ceintre) e Davi Britto (60 kg cadete – equipe CTP/ECCG). Eles venceram seus respectivos adversários e seguem forte no campeonato que ainda terá mais etapas para definir seus campeões.

O evento contou com apoio da Secretaria de Políticas Públicas para Juventude, Fundesporte, Cassems e Sintts. A FDBMS (Federação de Boxe do Estado de MS) fez sorteio de diversos prêmios durante os dois de lutas. 

A 2ª etapa está programada para Corumbá nos dias 25 e 25 de Maio e a terceira etapa em Campo Grande. Mas antes o boxe será atração em Anastácio, no dia 10 de Maio com a realização da 2 edição  do Night Fight  Clube.

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