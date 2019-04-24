Para celebrar 50 mil doadores de medula em MS, professor Carlão percorrerá desafio de 50km

O professor Carlão é transplantado e venceu um câncer na medula óssea há cerca de 2 anos. Carlão faz palestras em faculdades, escolas e demais instituições, contando sua história de superação após receber, em 2015, o diagnóstico da doença.

No próximo sábado (27) Carlos Alberto Rezende, o professor Carlão, de Campo Grande, atleta e fundador do Instituto Sangue Bom participa do "Desafio 50 Sangue Bom", celebra 50 mil novos doadores de medula óssea em Mato Grosso do Sul por intermédio de seu projeto social, que existe há três anos. E tal feito será comemorado em grande estilo pelo atleta, que irá percorrer a distância de 50 quilômetros entre Campo Grande e Sidrolândia.

Agora ele também atua na conscientização das pessoas quanto à importância do cadastro de doadores de medula e sangue. Durante o Desafio que acontece no próximo sábado, o atleta vai correr os 50 quilômetros ao lado de Luiz Viana, ultramaratonista.

História de superação

Professor Carlão. Foto: Arquivo pessoal

Carlão relata ao jornal O Pantaneiro como se tornou um atleta, após superar a doença tão grave. “Eu fiquei sabendo do esporte para transplantados quando estava internado para a realização do meu transplante em novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú (SP), que é o maior centro transplantador de medula óssea da América Latina, 100% via Sistema Único de Saúde (SUS). Lá assistindo à televisão vi o Rodrigo Machado, campeão mundial de natação para transplantados, sendo entrevistado pela Fátima Bernardes, sobre os jogos que naquele ano haviam acontecido em Málaga, na Espanha e fiquei muito entusiasmado”, relembra.

Dias depois, Carlão assistiu a outra entrevista, dessa vez com Patrícia Fonseca, transplantada do coração, no Fantástico da TV Globo, o que o motivou ainda mais a se tornar um atleta transplantado também. “Fiquei muito feliz com essas histórias. Quando voltei à atividade esportiva em março de 2017, participei de várias provas de rua de 5 quilômetros e competi a minha primeira São Silvestre.”

Em 2018, já fazendo parte do Time Brasil Atletas Transplantados do atletismo, nos Jogos Americanos em agosto em Salt Lake City, Estados Unidos, o professor Carlão competiu cinco provas e conquistou quatro medalhas para o país e o quarto lugar em arremesso de disco.

Ainda em novembro do ano passado, durante os jogos latino-americanos sediados na Argentina, o atleta disputou seis provas, das quais obteve cinco medalhas e um quarto lugar. “O esporte vem crescendo e efetivamente transforma vidas. A meta agora é participar dos jogos mundiais que acontecem em New Castle, no Reino Unido, que ocorrem de 2 em 2 anos. Preciso de apoio para representar o Brasil.”

Ida ao Reino Unido

O professor Carlão precisa de 12 mil reais para representar o Brasil no atletismo para transplantados, no Reino Unido. O prazo é curto, já que as inscrições encerram no final deste mês de abril. “Pretendo participar do World Transplant Games Federation e a ajuda com qualquer quantia será bem-vinda”, solicita o atleta.

Para quem puder contribuir com a participação do professor Carlão nos Jogos Mundiais para Transplantados desse ano, a conta corrente do atleta é:

Banco do Brasil

Agência: 5783-5

Conta corrente: 2.806-1

Facebook: professorcarlaoms

Instagram: @professorcarlaoms