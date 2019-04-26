Após reunir mais de 500 ciclistas, segunda etapa Desafio das Araras 2019 será em Bodoquena

No dia 2 de junho, Bodoquena receberá a segunda etapa do Desafio das Araras 2019, evento , evento de Mountain Bike – MTB. A previsão é de muita aventura e desafios em uma das cidades turísticas do Estado com diversas belezas naturais.

A 1ª etapa reuniu cerca de 539 ciclistas que percorreram estradas de terra com muitas subidas e descidas em Terenos. E com uma prova com aclives longos e desafiadores, foram 67 km de percurso para a categoria pró, 52 km na categoria sport e 22 km na categoria turismo.

A competição é organizada pela “Guaicurus Produções” com foco na divulgação turística das cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

Todos os atletas que completaram o percurso receberam a medalha de participação. O primeiro ciclista a retornar do percurso foi Hugo Bega Nakamura, de 27 anos, atleta da cidade de Campo Grande. “Gostei muito da prova, circuito muito duro, com muita subida, estava muito quente. Ano passado tive um problema, não consegui completar a prova. Hoje, consegui imprimir o ritmo do meio da prova em diante e alcançar a vitória. Graças a Deus,conquistei o lugar mais alto do pódium”, conta o campeão da categoria Pró masculino.

No feminino, Meire Lilian da Silva Alcantara, superou o desafio e conseguiu abrir vantagem na subida final, ganhando vantagem, de 51 segundos, da segunda colocada, Kamila Kassia Nery Luiz. “Ano passado fui campeã na categoria sport, esse ano superei o desafio e vim na elite. Foi um desafio bem constante, viemos num pelotão bem bonito das meninas, revezando. Na subida, a minha estratégia foi tentar escapar. E deu certo”, declarou a campeã Meire Lilian, do distrito de Rochedinho.

Atletas das cidades de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Pedro Gomes, Ponta Porã, Terenos, dos Estados de Mato Grosso, Distrito Federal, Paraná e de Pedro Juan Caballero (PY) estiveram no evento.

Resultados completos no site oficial: www.desafiodasararas.com.br

Próximas etapas:

- 02 de junho - Bodoquena

- 25 de agosto - Piraputanga