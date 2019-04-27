Brasileirão começa neste sábado com São Paulo x Botafogo e Flamengo x Cruzeiro

Começa neste sábado (27) mais uma edição do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada terá quatro jogos hoje, com destaque para São Paulo x Botafogo e Flamengo x Cruzeiro.

Às 15h (de MS), o Tricolor paulista recebe o Alvinegro no Morumbi, em São Paulo. O time do técnico Cuca inicia o campeonato com a missão de esquecer a derrota na final do Estadual. Para o treinador deve contar com as entradas de Tchê Tchê no meio e de Alexandre Pato no comando de ataque.

O time titular deve contar com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Everton e Alexandre Pato.

A primeira rodada do campeonato continua às 18h com mais dois jogos. O Atlético Mineiro, eliminado no meio de semana da Libertadores da América, recebe o Avaí no Independência, em Belo Horizonte. O time catarinense retorna a primeira divisão. No mesmo horário o Internacional visita a Chapecoense na Arena Condá.

A rodada de sábado terminará com Flamengo x Cruzeiro, às 20h. O Rubro-negro busca a reabilitação depois de ser derrotado pela LDU-EQU pela Libertadores e ver a vaga nas oitavas de final ameaçada.