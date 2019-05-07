“1ª Corrida do Urucum” acontece sábado em Corumbá

A “1ª Corrida do Urucum” será realizada no sábado, 11 de maio, na Escola Municipal Rural Polo Carlos Cárcano e Extensões, localizada no assentamento Urucum, a partir das 07h30.

A prova contará com corrida Kids, para as crianças, e as seguintes categorias adulto: Onça (18 a 28 anos); Jacaré (29 a 39 anos) e Tuiuiú (acima de 40 anos).

A “1ª Corrida do Urucum” será disputada em 3 km; 5 km e 12 km. Os vencedores, de cada categoria, receberão troféus. Todos os participantes receberão medalhas. No local haverá feira com produtores.