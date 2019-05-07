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Futebol

Atlético-MG e Inter vão a campo pela Libertadores da América nesta noite

Brasileiros têm objetivos distintos na competição. Galo joga por vaga na Copa Sul-Americana. Colorado defende melhor campanha.

Thailla Torres

Publicado em 07/05/2019 às 18:02

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Com objetivos distintos, Atlético Mineiro e Internacional vão a campo nesta noite (7) pela última rodada da fase de classificação da Libertadores da América.

Às 18h15 (de MS), o Galo visita o Zamora-VEN. O time brasileiro não tem mais chances de chegar as oitavas de final, mas ainda pode chegar a Copa Sul-Americana alcançando a 3ª colocação do grupo E. Porém, precisa vencer fora de casa.

O grupo E tem Cerro Porteño-PAR e Nacional-URU classificados, ambos com 12 pontos. O Zamora é o 3º e o Galo aparece na lanterna do grupo, com 3 pontos cada um. O Galo leva desvantagem no saldo de gols (-3 a -5).

Já o Internacional entra em campo às 20h30 contra o River Plate-ARG, em Buenos Aires. Os dois times já estão garantidos nas oitavas de final, com o Colorado tendo na 1ª colocação, com 13 pontos, e os argentinos com 9.

Assim o objetivo do time brasileiro passa ser a melhor campanha geral entre os classificados, podendo decidir sempre em casa as partidas de mata-mata.

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