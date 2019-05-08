Três Lagoas recebe etapa do Brasileiro de motocross nos dias 1º e 2 de junho

Esportes
O município de Três Lagoas, foi escolhido para receber a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de motocross entre os dias 1º e 2 de junho.
Três Lagoas será sede da categoria pela 3ª vez. A última vez que as motocicletas haviam passado pelo município foi em 2014.
O Brasileiro de motocross reúne pilotos das categorias MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MXF, MXJR, 56cc, 50cc, Elite MX e Nacional Pró, reunindo pilotos brasileiros e destaques da América Latina e também da Europa. As disputas vão ocorrer na Arena Mix, localizada no Jardim Angélica.
Mato Grosso do Sul aparece com destaque no cenário esportivo deste ano. De acordo com o calendário da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), Campo Grande receberá a 4ª e 5ª etapas do Brasileiro de rally cross country nos dias 25 de agosto e 1º de setembro, respectivamente.
No dia 1º de setembro também haverá a etapa do Brasileiro de motocross em Nova Alvorada do Sul. No dia 29 de setembro tem nacional de enduro de regularidade em Corumbá.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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