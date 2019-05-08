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Três Lagoas recebe etapa do Brasileiro de motocross nos dias 1º e 2 de junho

Thailla Torres

Publicado em 08/05/2019 às 13:48

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O município de Três Lagoas, foi escolhido para receber a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de motocross entre os dias 1º e 2 de junho.

Três Lagoas será sede da categoria pela 3ª vez. A última vez que as motocicletas haviam passado pelo município foi em 2014.

O Brasileiro de motocross reúne pilotos das categorias MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MXF, MXJR, 56cc, 50cc, Elite MX e Nacional Pró, reunindo pilotos brasileiros e destaques da América Latina e também da Europa. As disputas vão ocorrer na Arena Mix, localizada no Jardim Angélica.

Mato Grosso do Sul aparece com destaque no cenário esportivo deste ano. De acordo com o calendário da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), Campo Grande receberá a 4ª e 5ª etapas do Brasileiro de rally cross country nos dias 25 de agosto e 1º de setembro, respectivamente.

No dia 1º de setembro também haverá a etapa do Brasileiro de motocross em Nova Alvorada do Sul. No dia 29 de setembro tem nacional de enduro de regularidade em Corumbá.

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