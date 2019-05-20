Bodoquena recebe 3ª edição do Desafio das Araras de Moutain Bike

Bodoquena receberá no dia 2 de junho a terceira edição do Desafio das Araras de mountain bike.

A expectativa é receber mais de 500 participantes. A prova contará com trilhas entre rios, matas e cachoeiras na região da Serra da Bodoquena.

As disputas serão nas categorias pró, com 74 km, sport, com percurso de 45 km, e turismo, que conta com 28 km.

De acordo com os organizadores, no dia 1º de junho, às 16h30, tem passeio ciclístico e no início da noite a recepção aos atletas. A largada está marcada para o dia seguinte na praça central, às 8h. O limite da prova está previsto para 13h.

O período de inscrições encerra na próxima quarta-feira. Os atletas podem confirmar a participação no site www.desafiodasararas.com.br.