Atlético Mineiro abre 2ª fase da Sul-Americana contra time chileno nesta noite

A Copa Sul-Americana entra em campo na noite desta terça-feira (21) com o Atlético Mineiro em campo. O Alvinegro vai ao Chile enfrentar o Unión, em La Calera, às 20h30 (de MS).

Empolgado pela vitória sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Galo estreará na competição por ter entrado via eliminação na Libertadores da América.

O técnico Rodrigo Santos não contará com Victor, Réver, Luan, Zé Welison, Cazares e Ricardo Oliveira. O provável time titular deve contar com Cleiton; Guga, Igor Rabello, Léo Silva e Patric; Adilson, Maicon Bolt, Elias, Nathan (Jair) e Chará; Alerrandro.

A Sul-Americana tem mais três equipes brasileiras, que entrarem em campo ainda nesta semana. O Botafogo enfrentará o Sol de América-PAR, o Corinthians terá pela frente o Deportivo Lara-VEZ e o Fluminense disputará vaga nas oitavas de final contra o Atlético Nacional-COL.