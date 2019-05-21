Equipe de Aquidauana e mais 5 municípios se classificam para fase final dos Jogos Escolares de MS

Foi encerrada a fase dos Jogos Escolares da Juventude de futsal com chave de ouro nesta segunda-feira (20) . As equipes brilharam nas quadras, na final da Etapa de Três Lagoas.

Os classificados da primeira divisão foram as equipes Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Amambai (feminino) e Pedro Gomes. As equipes garantiram a vaga para Copa dos Campeões que será realizado no mês de julho na Capital.

Na segunda divisão, o primeiro colocado também estará na fase final em Campo Grande, quem levou a melhor no feminino foi a equipe de Paranhos que venceu Anastácio por 3x1. Já no masculino, Rio Brilhante garantiu o primeiro lugar após vencer o time de Corumbá por 1x0.

Cerca de 50 equipes participaram da etapa do futsal, os alunos-atletas competiram e participaram das diversas atividades que aconteceram no Centro de Convivência dos Jogos. Gincanas, sorteios, desafios, palestra sobre a preservação do meio ambiente com a Sanesul, desfile dos Atletas dos Jogos Escolares de MS, apresentações culturais e modalidades esportivas, além da troca de experiências.