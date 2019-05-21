Equipe de voleibol de Bonito viaja para os Jogos Escolares

Os atletas da equipe masculina de voleibol de Bonito que participam dos Jogos Escolares da Juventude de MS, na categoria 15 a 17 anos. embarcaram na noite desta segunda-feira, dia 20 maio, para Três Lagoas. Os jogos acontecem de 21 a 26 de Maio.

A equipe é treinada pelo professor Michel de Oliveira, treinador da Seleção Sub 19 do Estado, e conta com 2 atletas vice campeões do Brasileiro Sub-17 de Seleções. A equipe feminina também participará dos jogos.

A competição é organizada pela FUNDESPORTE e deverá reunir aproximadamente 2,2 mil jovens, de 48 municípios.

A escolha dos alunos, que estudam na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes (BCG), aconteceu durante as seletivas dos Jogos Estudantis da cidade, realizadas no mês de março deste ano pela Secretaria Municipal de Esportes nas categorias Masculino e Feminino.