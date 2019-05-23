Corrida abre Semana do Meio Ambiente em Corumbá no dia 2 de junho

Esportes
Este ano o tema escolhido foi: “Corumbá Conservando o Meio Ambiente”
De 02 a 07 de junho, para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, será realizado a Semana do Meio Ambiente. Este ano o tema escolhido foi: “Corumbá Conservando o Meio Ambiente”. A programação durante toda será ampla.
Dia 02 de Junho - III Corrida de Aventura do Parque Piraputangas - a partir das 07h30`, com largada às 08 horas. Este ano serão duas modalidades de competição: Trekking: a corrida de trilha terá um trajeto de 10 km dentro do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino.
Bike: a corrida de bicicleta terá um trajeto de 44 km, iniciando na entrada da Estrada Parque (BR 262, próximo ao Clube do Laço) e chegada à Sede do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino. Ambas as modalidades terão premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada sexo.
As inscrições e os regulamentos das provas estão disponibilizados nos links Bike e Corrida.
A programação completa pode ser conferida aqui.
Esportes
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