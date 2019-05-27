Santo Antonio e Operário empatam na abertura do Sub-17

Futebol
Começou na tarde deste domingo(26) o Estadual Sub-17 2019. Uma partida pelo grupo A, movimentou a rodada de estreia no estádio Olho do Furacão.
O Santo Antonio empatou com o Operário por 1 a 1. Michael abriu o placar para o Operário enquanto Guilherme empatou para o Santo Antonio.
Na próxima rodada dia 1º de junho, teremos o clássico Operário x Comercial no Olho do Furacão e o Cena recebendo o Ceart no Andradão.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS