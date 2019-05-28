Aquidauana e Anastácio sediarão os Jogos Escolares da Juventude de MS com mais de 500 atletas

Aquidauana e Anastácio promovem de 3 a 7 de junho, os Jogos Escolares da Juventude de MS de voleibol, nas categorias feminina e masculina, com cerca de 500 atletas, na faixa etária de 12 a 14 anos.

Em Aquidauana, os jogos acontecerão no Ginásio Poliesportivo e na Escola Instituto Educacional Falcão. Já em Anastácio, as partidas serão também no Ginásio Poliesportivo da cidade.

Estarão disputando os jogos 27 delegações dos municípios de: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

Durante os cinco dias de jogos, com o grande número de pessoas que estarão nas duas cidades, à expectativa também é alta de rentabilidade, pois a rede hoteleira está reservada para atender aos atletas e, também, há previsão de forte movimentação no comércio local e renda para os possíveis vendedores ambulantes próximos aos locais de jogos.

Conforme informou a Fundesporte, os Jogos Escolares da Juventude de MS têm o objetivo de aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas, de todo o MS, promovendo ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte, além de servir como seletiva para Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional.

Programação - A programação dos Jogos Escolares da Juventude inicia no dia 03 de junho, com a chegada e recepção das delegações em Aquidauana e Anastácio; congresso técnico no Centro de Convenções de Anastácio às 14 horas; e logo mais, às 19h30min, uma grande festa de abertura dos jogos no poliesportivo de Aquidauana, com apresentações culturais do projeto Adote 1 Atleta e Academia Complexo RF Fitness, acendimento da pira olímpica, juramento e desfile dos atletas.

Nos dias 04 a 07 de junho, nos três locais acima citados acontecerão partidas que definirão os vencedores dessa etapa estadual da modalidade voleibol. Em breve, a Fundesporte divulgará a tabela oficial dos jogos, com locais e horários. O encerramento e premiação acontecerão no dia 07/06, no poliesportivo de Aquidauana, ao final da manhã, após término dos últimos jogos.