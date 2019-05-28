Atlético-MG recebe time chileno por vaga nas oitavas da Sul-Americana

O Atlético Mineiro faz nesta terça-feira (28), a partir das 20h30 (de MS), o jogo mais importante do ano. O Galo recebe o Unión La Calera-CHI no estádio Independência, em Belo Horizonte, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O time brasileiro foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Vitória pelo mesmo placar leva a disputa para os pênaltis. Os chilenos jogam pelo empate.

O Atlético deve entrar em campo com Victor; Patric, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; José Welison, Geuvânio, Luan, Elias e Cazares (Chará); Ricardo Oliveira.

Além do Galo, três brasileiros estão nesta fase da Copa Sul-Americana: Botafogo, Fluminense e Corinthians, que entrarão em campo ainda nesta semana.