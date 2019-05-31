Aquidauana terá Aulão Kids para conscientizar sobre a obesidade infantil

Na semana em que é comemorado o Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil, o Sesc Aquidauana realiza no dia 7 de junho, sexta-feira, aulão especial na unidade. Serão dois encontros, um às 8h e o outro às 18h, com objetivo de alertar sobre os cuidados necessários para combater a doença.

Neste dia especial o Sesc Aquidauana abre as portas da unidade para receber as crianças, a família e os amigos, para participarem juntos de um aulão com muitas atividades recreativas, além de entenderem os riscos que a obesidade pode trazer.

A ação é gratuita e contará com exercícios, brincadeiras e circuito funcional, estimulando as crianças e a comunidade a saírem do sedentarismo, e orientando sobre os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. Serão momentos especiais em prol de uma conscientização importante.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade infantil está listada como um dos principais desafios para este século, uma doença que pode ser provocada por diversos fatores como, por exemplo, a alimentação. Oferecer as crianças uma dieta equilibrada rica em nutrientes, frutas e legumes, além de realizar atividade física regularmente, tornam-se fundamentais.

O Aulão Circuito Funcional Kids, será realizado na academia do Sesc em Aquidauana e destinado para crianças de 5 a 15 anos acompanhados de seus pais ou responsáveis.

Sobre a Academia – Inaugurada em abril de 2016, a academia do Sesc Aquidauana tem como propósito, estimular hábitos saudáveis, que melhorem a qualidade de vida de uma forma prazerosa e segura. Além de profissionais qualificados, outro diferencial são os equipamentos modernos e treinos personalizados.

Serviço – O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026.