Jogando em casa, Corumbaense goleia o Sinop por 4 a 0 pela série D

O Corumbaense fez bonito em campo e venceu por 4 a 0 a partida deste sábado (1º) contra o Sinop, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O jogo foi realizado pela série D do Campeonato Brasileiro.

Dois dos quatro gols foram marcados por Gustavo Henrique. Foi dele a responsabilidade de abrir o placar logo nos 3 primeiros minutos. Logo depois, aos 22 minutos, gol contra deixou a equipe sul-mato-grossense com uma vantagem maior.

Já na segunda etapa do jogo, Juninho arriscou de longe e, com belo chute, mandou a bola para o fundo do gol. Três minutos depois, Gustavo apareceu novamente para marcar mais um confirmar a vitória do Corumbaense. Fim de jogo, placar em 4 a 0.

Com a vitória, a situação do Corumbaense fica um pouco mais confortável do que a do Operário, outra equipe a representar o Estado na competição.