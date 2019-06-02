Jogando em casa, Corumbaense goleia o Sinop por 4 a 0 pela série D

Campeonato
Com dois gols de Gustavo Henrique, um contra e outro de Juninho, garantiram vitória da equipe sul-mato-grossense
O Corumbaense fez bonito em campo e venceu por 4 a 0 a partida deste sábado (1º) contra o Sinop, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O jogo foi realizado pela série D do Campeonato Brasileiro.
Dois dos quatro gols foram marcados por Gustavo Henrique. Foi dele a responsabilidade de abrir o placar logo nos 3 primeiros minutos. Logo depois, aos 22 minutos, gol contra deixou a equipe sul-mato-grossense com uma vantagem maior.
Já na segunda etapa do jogo, Juninho arriscou de longe e, com belo chute, mandou a bola para o fundo do gol. Três minutos depois, Gustavo apareceu novamente para marcar mais um confirmar a vitória do Corumbaense. Fim de jogo, placar em 4 a 0.
Com a vitória, a situação do Corumbaense fica um pouco mais confortável do que a do Operário, outra equipe a representar o Estado na competição.
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