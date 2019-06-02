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Jogando em casa, Corumbaense goleia o Sinop por 4 a 0 pela série D

Com dois gols de Gustavo Henrique, um contra e outro de Juninho, garantiram vitória da equipe sul-mato-grossense

Thailla Torres

Publicado em 02/06/2019 às 08:45

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O Corumbaense fez bonito em campo e venceu por 4 a 0 a partida deste sábado (1º) contra o Sinop, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.  O jogo foi realizado pela série D do Campeonato Brasileiro.

Dois dos quatro gols foram marcados por Gustavo Henrique. Foi dele a responsabilidade de abrir o placar logo nos 3 primeiros minutos. Logo depois, aos 22 minutos, gol contra deixou a equipe sul-mato-grossense com uma vantagem maior.

Já na segunda etapa do jogo, Juninho arriscou de longe e, com belo chute, mandou a bola para o fundo do gol. Três minutos depois, Gustavo apareceu novamente para marcar mais um confirmar a vitória do Corumbaense. Fim de jogo, placar em 4 a 0.

Com a vitória, a situação do Corumbaense fica um pouco mais confortável do que a do Operário, outra equipe a representar o Estado na competição.

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