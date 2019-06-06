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Entorse no tornozelo tira Neymar da Copa América

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2019 às 06:56

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O atacante Neymar Jr. foi desconvocado da seleção Brasileira depois de sofrer uma entorse no tornozelo aos 18 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Catar, realizado na noite dessa quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O jogador ainda chegou a ficar no banco de reservas, onde chorou enquanto recebia atendimento do médico Rodrigo Lasmar. Depois, durante o segundo tempo da partida, o atleta deixou o estádio e foi levado para uma clínica, onde foi avaliada e submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF, No anúncio que fez em seu site sobre a desconvocação de Neymar, informou que por causa da “gravidade da lesão”, o jogador “não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019. A partir desta quinta-feira (6), a comissão técnica da seleção brasileira iniciará a definição de um substituto”.

Visita de Bolsonaro

Durante o tempo em que esteva na clínica realizando os exames, o atacante da seleção brasileira recebeu a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente postou uma mensagem em sua conta no Twitter, na qual deseja que Neymar se recupere da contusão rapidamente. "Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação!".

O Jogo

A seleção brasileira de futebol venceu o Catar por 2 x 0. O time comandado pelo treinador Tite, começou a partida com uma marcação forte, tentando recuperar a bola no campo de ataque. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Richarlison marcou de cabeça após um cruzamento de Daniel Alves pela direita

Aos 17 minutos, Neymar deixou o campo com dores no tornozelo direito depois de pisar em falso após uma dividida. Ele foi para o banco, deixou o campo com gelo no pé direito e foi direto para o vestiário. O craque foi substituído pelo atacante do Grêmio, Everton. 

O segundo gol do Brasil saiu aos 23 minutos, também no primeiro tempo. Richarlison serviu Gabriel Alves que tirou o goleiro Al-Sheeb da jogando colocando a bola no funda da rede.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, o juiz marcou pênalti para o Catar após consultar o VAR (Árbitro assistente de vídeo) para analisar um lance em que Abdulsalam recebeu e Ederson caiu e tocou na bola. Khoukhi cobrou, mas acertou o travessão do gol de Ederson, confirmando a vitória do Brasil por 2x0.

O Brasil jogo com: Ederson; Daniel Alves (Éder Militão), Marquinhos, Miranda e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro, Arthur (Fernandinho) e Philippe Coutinho (Lucas Paquetá); Richarlison (David Neres), Neymar (Everton) e Gabriel Jesus.

A seleção disputa o seu segundo amistoso contra Honduras no próximo domingo, dia 9, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A estreia da seleção na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

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