Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:55

Buscar

Últimas notícias
X

Copa do Mundo Feminina

França vence Coreia do Sul na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Thailla Torres

Publicado em 07/06/2019 às 18:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a anfitriã França venceu a Coreia do Sul por 4 a 0. A partida foi realizada no Parc de Princes, em Paris, e valeu pela primeira rodada do grupo A da competição.

O destaque da partida foi a zagueira Renard, que marcou dois gols e teve uma atuação segura na defesa.

Na história dos mundiais, este foi o terceiro encontro entre francesas e sul-coreanas. Nas duas oportunidades anteriores a seleção francesa também venceu.

O jogo - Desde o apito inicial, a equipe da casa dominou as ações, criando chances, marcando sob pressão e dificultando as jogadas do time sul-coreano.

E não demorou muito para a seleção francesa transformar este domínio em vantagem no placar. Aos 8 minutos da etapa inicial, Amandine Henry avançou pela direita e cruzou para a atacante Eugenie Le Sommer, que bateu de primeira para abrir o marcador.

O tempo passou e o panorama da partida não mudou. Aos 26 minutos, a França quase chegou ao segundo gol em bela jogada envolvendo suas zagueiras. Após bola levantada na área, Renard cabeceou para Mbock Bathy, que acertou um bonito chute para vencer a goleira Kim Minjung. Mas o gol foi anulado por marcação de impedimento, decisão que a árbitra tomou com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Porém, aos 34 minutos não teve jeito. A zagueira Renard marcou de cabeça após cobrança de escanteio perfeita de Gaetane Thiney. E Renard voltaria a brilhar nos acréscimos da etapa inicial, quando a zagueira aproveitou outra cobrança de escanteio para fazer o terceiro gol da França.

Com a desvantagem no placar, a Coreia do Sul saiu um pouco mais para o jogo no segundo tempo. Mas a França continuou melhor e não deu chances ao time adversário, administrando a vantagem com bom toque de bola.

Aos 23 minutos da etapa final, a Coreia do Sul teve a primeira chance real de gol após o chute forte de Kang Chaerim, que foi para fora.

Mas a França era melhor, e aos 39 do segundo tempo deu números finais ao confronto. Amandine Henry recebeu na intermediária, avançou e bateu colocado da entrada da grande área para vencer a goleira da Coreia do Sul. França 4 a 0.

Com a vitória de hoje, a França lidera o grupo A do Mundial com 3 pontos, enquanto a Coreia do Sul está na última posição sem pontuar. No sábado(8), Noruega e Nigéria completam a primeira rodada do grupo. O jogo será no Stade Auguste-Delane, em Reims. Também no sábado, acontecem duas partidas válidas pela rodada inicial do Grupo B: Alemanha x China e Espanha x África do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo