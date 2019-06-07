França vence Coreia do Sul na Copa do Mundo de Futebol Feminino

No jogo de abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a anfitriã França venceu a Coreia do Sul por 4 a 0. A partida foi realizada no Parc de Princes, em Paris, e valeu pela primeira rodada do grupo A da competição.

O destaque da partida foi a zagueira Renard, que marcou dois gols e teve uma atuação segura na defesa.

Na história dos mundiais, este foi o terceiro encontro entre francesas e sul-coreanas. Nas duas oportunidades anteriores a seleção francesa também venceu.

O jogo - Desde o apito inicial, a equipe da casa dominou as ações, criando chances, marcando sob pressão e dificultando as jogadas do time sul-coreano.

E não demorou muito para a seleção francesa transformar este domínio em vantagem no placar. Aos 8 minutos da etapa inicial, Amandine Henry avançou pela direita e cruzou para a atacante Eugenie Le Sommer, que bateu de primeira para abrir o marcador.

O tempo passou e o panorama da partida não mudou. Aos 26 minutos, a França quase chegou ao segundo gol em bela jogada envolvendo suas zagueiras. Após bola levantada na área, Renard cabeceou para Mbock Bathy, que acertou um bonito chute para vencer a goleira Kim Minjung. Mas o gol foi anulado por marcação de impedimento, decisão que a árbitra tomou com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Porém, aos 34 minutos não teve jeito. A zagueira Renard marcou de cabeça após cobrança de escanteio perfeita de Gaetane Thiney. E Renard voltaria a brilhar nos acréscimos da etapa inicial, quando a zagueira aproveitou outra cobrança de escanteio para fazer o terceiro gol da França.

Com a desvantagem no placar, a Coreia do Sul saiu um pouco mais para o jogo no segundo tempo. Mas a França continuou melhor e não deu chances ao time adversário, administrando a vantagem com bom toque de bola.

Aos 23 minutos da etapa final, a Coreia do Sul teve a primeira chance real de gol após o chute forte de Kang Chaerim, que foi para fora.

Mas a França era melhor, e aos 39 do segundo tempo deu números finais ao confronto. Amandine Henry recebeu na intermediária, avançou e bateu colocado da entrada da grande área para vencer a goleira da Coreia do Sul. França 4 a 0.

Com a vitória de hoje, a França lidera o grupo A do Mundial com 3 pontos, enquanto a Coreia do Sul está na última posição sem pontuar. No sábado(8), Noruega e Nigéria completam a primeira rodada do grupo. O jogo será no Stade Auguste-Delane, em Reims. Também no sábado, acontecem duas partidas válidas pela rodada inicial do Grupo B: Alemanha x China e Espanha x África do Sul.