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Brasileirão

Vasco e Internacional fazem duelo de opostos em São Januário nesta noite

Partida marcada para as 19h30, no Rio de Janeiro, abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Thailla Torres

Publicado em 07/06/2019 às 17:55

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Vasco e Internacional abrem nesta noite (7) a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida em São Januário, no Rio de Janeiro, marcada para as 19h30 (de MS), reúne dois times em situações opostas na classificação.

O time carioca é o lanterna, com apenas 3 pontos, e não sabe o que é vencer na competição. Já o Colorado ocupa a 5ª colocação, com 13 pontos, e em caso de vitória chega à mesma pontuação do líder Palmeiras.

O técnico vascaíno, Vanderlei Luxemburgo, não poderá contar com Werley, Leandro Castan, Breno, Ramon, Henríquez, Lucas Mineiro e Miranda. O time titular deve ser composto por Fernando Miguel; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Marcos Júnior, Raul, Tiago Reis e Rossi; Marrony.

Já o treinador do Inter, Odair Hellmann, tem como desfalques D’Alessandro, Paolo Guerrero, Moledo e Iago. O time titular será formado por Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, Nonato, Edenílson e Nico López; Rafael Sobis.

A rodada do Brasileirão foi desmembrada devido ao amistoso da Seleção Brasileira no domingo. Amanhã são mais cinco partidas: Palmeiras x Athletico Paranaense, Grêmio x Fortaleza, Cruzeiro x Corinthians, Ceará x Bahia e Avaí x São Paulo. No domingo à noite jogam Santos x Atlético Mineiro, Fluminense x Flamengo e CSA x Botafogo. Goiás e Chapecoense encerram a rodada na segunda-feira.

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