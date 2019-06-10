Operário e Corumbaense perdem e estão fora da Série D do Brasileirão

Os representantes de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro estão eliminados. Jogando na tarde deste domingo(09), Operário e Corumbaense perderam e se despediram da competição.

Pelo grupo A10, o Corumbaense foi a Palmas enfrentar o time da casa precisando vencer para se classificar mas acabou perdendo por 1 a 0 gol de Edson.

Com sete pontos ganhos, o time ficou em terceiro no grupo já que o Sinop venceu o líder Iporá por 2 a 1 e chegou aos nove. Mesmo assim, o time mato-grossense não avançou por ter apenas duas vitórias

Já pelo grupo A11, o Operário precisava vencer a Patrocinense no Ninho da Águia e torcer por uma combinação para se classificar mas sequer fez sua parte.

De virada, o galo perdeu por 2 a 1. Dill abriu o placar para o Operário mas em quatro minutos a Patrocinense virou e garantiu a classificação com gols de Djalminha e Fernando.

A Patrocinense ficou na 1ª colocação com dez pontos junto com o União-MT que venceu o Anapolina por 2 a 1 e se classificou. O Anapolina ficou com oito e o Operário com cinco.

Operário e Corumbaense encerram assim a temporada 2019 já que ambos abriram mão da disputa da Copa Verde. Em 2020, as duas equipes estão fora das competições nacionais.