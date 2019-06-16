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Copa América tem hoje Paraguai e Catar no Maracanã

Devido ao jogo, a Polícia Militar (PM) vai reforçar o policiamento no entorno e dentro do estádio em 600 homens

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/06/2019 às 10:16

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O Estádio do Maracanã será palco neste domingo (16), às 16h, da partida entre o Paraguai e o Catar, válida pela Copa América. Devido ao jogo, a Polícia Militar (PM) vai reforçar o policiamento no entorno e dentro do estádio em 600 homens. Em dias de jogos normais, a PM conta com 2,5 mil homens na segurança do estádio.

Paraguai

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A equipe paraguaia venceu duas vezes a Copa América, em 1953 e 1979. Esses dois títulos, junto com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, são as maiores conquistas da seleção guarani.

O Paraguai também chegou às semifinais em duas das três últimas edições da Copa América (final em 2011 e semifinais em 2015), embora tenha vencido apenas uma das 15 partidas disputadas nessas edições (9 empates e 5 derrotas): 1 a 0 contra a Jamaica, em 2015.

Catar

O adversário do Paraguai é o Catar, que é a nova campeã da recente Copa da Ásia. A Seleção Nacional do Catar participa da Copa América 2019 como convidada. Esta é sua estreia no torneio sul-americano.

A equipe do Catar é a nona seleção fora da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a disputar o evento (México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Japão, Jamaica e Haiti já participaram) e será a segunda equipe asiática na Copa América. O Japão já havia participado em 1999 e também está presente este ano.

Outra partida

Às 19h, Uruguai e Equador se enfrentam no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Uruguai conta com Luis Suárez, um dos bons atacantes da atualidade. A Seleção Nacional do Uruguai é a maior campeã da Copa América: com 15 títulos. A celeste, como é conhecida, foi a primeira vencedora do torneio, em 1916, e sua última conquista do título foi em 2011, na competição disputada na Argentina, derrotando o Paraguai por 3 a 0.

A equipe do Equador aposta no atacante Enner Valencia para garantir a vitória. Com o comando do técnico colombiano Hernán Darío Gómez, buscará seu primeiro título da Copa América no Brasil, torneio em que teve sua melhor participação na edição de 1993, terminando em quarto lugar na competição.

Junto com a Venezuela, o Equador é o único time que não venceu a competição.

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