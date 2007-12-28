MIS inicia projeto

A partir do dia 4 de janeiro, o fim de tarde da sexta-feira no Museu da Imagem e do Som de MS (MIS) é voltado para o cinema brasileiro. É o projeto "Conhecendo o Cinema Brasileiro", que traz para o MIS alguns filmes nacionais que fazem parte de sua videoteca, toda sexta-feira às 18h30, com entrada gratuita.

No dia 04/01, será exibido "Baile Perfumado". Dirigido pela dupla de cineastas Paulo Caldas e Lírio Ferreira, o grande vencedor do Festival de Brasília em 1997 narra a saga de um cinegrafista amador de origem libanesa, Benjamim Abrahão, que registrou parte das viagens de Lampião no sertão brasileiro. Benjamim Abrahão viveu a grande aventura do cinema, desde a difícil busca de recursos para a realização de seu sonho, passando pela necessidade de extrair o máximo nas filmagens com os cangaceiros e culminando no desafio de conseguir exibir seu filme.

No dia 11/01, o filme é "Terra Estrangeira". Dirigido por Daniela Thomas e Walter Salles, o mesmo diretor de Central do Brasil, Terra Estrangeira conta a historia de Paco, um jovem estudante paulista que vê com o confisco do dinheiro do governo Collor e a morte de sua mãe o fim do sonho de ser ator. Decide sair do país e, para isso, aceita levar um objeto contrabandeado para Lisboa. Lá conhece Alex (Fernanda Torres) e se envolve numa trama policial surpreendente e apaixonante. Aplaudido e premiado nos festivais de Sundance, Paris, Bergamo, Bruges, Rotterdam, Londres, San Francisco e San Sebastian.

Na terceira semana, no dia 18/01, exibe-se "Como ser solteiro". Este filme de Rosane Svartman se passa em pleno verão no Rio de Janeiro. Cláudio (Ernesto Piccolo), um jornalista com ares de intelectual, está desesperado por sua falta de sorte com as mulheres. Já seu amigo Ricardo (Heitor Martinez de Mello) é um perfeito Casanova, conhecedor de todos os truques para conquistar as garotas. Diante da aflição do amigo, Ricardo decide ajuda-lo ensinando os segredos da sedução. A partir daí, o que acontece é uma divertida comédia de costumes: Cláudio se torna um excelente aluno e começa destroçar corações; já Ricardo, vendo o sucesso de seus ensinamentos, decide escrever o Manual do Solteiro. Tudo vai bem até as mulheres envolvidas com ambos descobrirem a armação e decidirem reagir.

Na última sexta-feira do mês, 25/01, é a vez de "A Ostra e o Vento". Numa ilha isolada do litoral brasileiro, a jovem Marcela (Leandra Leal) vive com seu pai, o faroleiro José (Lima Duarte) e o velho Daniel (Fernando Torres). O único contato que eles têm com a civilização é através de uma embarcação que lhe entrega regularmente as previsões. Em meio à solidão da ilha, Marcela torna-se adolescente e vive todas as transformações de menina à mulher. Sua sexualidade e anseios de viver intensamente estão à flor da pele. Impedida por seu pai de ir ao continente, mergulha em suas fantasias amorosas e sexuais com o vento, a quem chama de Saulo. Seu relato ao próprio diário será o elo dos acontecimentos que acabam num desfecho imprevisível.

O MIS é uma unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e funciona de segunda a sexta das 12h às 18h, na avenida Afonso Pena, 2702. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3325-1530.