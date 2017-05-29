Novos sargentos do 7º Batalhão da PM são recepcionados em Aquidauana

Hoje (29), o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Praeiro, recepcionou os 12 policiais militares que ingressaram na graduação de Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Os 12 sargentos foram graduados nas instalações do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PM em Campo Grande, no dia 23 de maio.

Além de serem selecionados em concurso interno, os novos sargentos passaram por curso de formação com aulas teóricas e práticas, disciplinas como violência, criminalidade e prevenção, direito penal e penal militar, direitos humanos aplicados à atividade policial, direito constitucional e administrativo, leis penais extravagantes e segurança pública e gestão de conflitos e eventos críticos, entre outras.

O Governo do Estado formou 171 novos 3º sargentos, entre eles o sargento PM Silgueiro, atualmente, lotado no CPA-3. Segundo o Comandante do 7º BPM, tudo o que foi assimilado pelos policiais militares resultará em bons serviços prestados à comunidade.