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9º BE Cmb une Aquidauana e Anastácio para o desfile de 7 de setembro

Celebração dos 195 anos de Independência do Brasil terá o tradicional desfile cívico e militar cruzando os limites das duas cidades

Rhobson ADM

Publicado em 06/09/2017 às 16:55

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Os 195 anos da Independência do Brasil serão celebrados de uma maneira especial em 2017, os municípios de Aquidauana e Anastácio estarão unidos para a realização do tradicional desfile cívico e militar que marca o 7 de Setembro todos os anos. O 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão (9º BE Cmb), com o apoio das prefeituras dos dois municípios. 

A Ponte Velha, um dos principais palcos do desfile, será fechada às 7h40. O início do desfile está marcado para as 8h, em Anastácio. As escolas farão a concentração às 7h15, na avenida Manoel Murtinho e o desfile começa na rotatória que dá acesso à Ponte Velha. O desfile segue para Aquidauana e dispersão ocorre em frente ao Museu de Arte Pantaneira “Manoel Antônio Paes de Barros”. O palanque será armado em frente à Câmara de Vereadores de Aquidauana. 

A parceria entre o 9º BE Cmb vai garantir toda infraestrutura e segurança para os participantes e para os expectadores dessa grande festa, com pontos de água, banheiros químicos para os alunos e professores. Os militares do Exército e dos Bombeiros garantem a segurança dos alunos na travessia da ponte. Antes do início da caminhada, o início da caminhada está previsto o hasteamento da bandeira ocorrerá às 7h30, em frente à Câmara de Aquidauana. 

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