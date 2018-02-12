Só Pra Contrariar se apresenta hoje no Carnaval de Campo Grande

Eventos
O grupo de pagode Só Pra Contrariar fará a alegria dos foliões no Carnaval de Campo Grande nesta segunda-feira (12), na Praça do Papa, a partir das 19 horas.
Também começa hoje o desfile das escolas de samba do grupo de acesso.
Quem quiser pular o carnaval na capital, também terá a opção dos bloquinhos, na explanada ferroviária a partir das 17 horas.
Todos os eventos são gratuitos.
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
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