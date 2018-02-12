Só Pra Contrariar se apresenta hoje no Carnaval de Campo Grande

O grupo de pagode Só Pra Contrariar fará a alegria dos foliões no Carnaval de Campo Grande nesta segunda-feira (12), na Praça do Papa, a partir das 19 horas.

Também começa hoje o desfile das escolas de samba do grupo de acesso.

Quem quiser pular o carnaval na capital, também terá a opção dos bloquinhos, na explanada ferroviária a partir das 17 horas.

Todos os eventos são gratuitos.