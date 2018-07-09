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11ª edição do Moto Show é realizado com sucesso em Jardim

Esta edição reuniu mais de mil motociclistas de várias cidades e estados brasileiros, que representaram mais de 40 motoclubes

Renan Nucci

Publicado em 09/07/2018 às 16:27

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A 11ª edição do Moto Show teve início na última sexta-feira (06/07) e terminou no sábado (07/07), o evento consolidou-se como um dos melhores encontros de amantes do motociclismo do estado de Mato Grosso do Sul. Esta edição reuniu mais de mil motociclistas de várias cidades e estados brasileiros, que representaram mais de 40 motoclubes. Milhares de pessoas lotaram a Praça do Encontro e adjacências e foram à loucura com clássicos do rock.

Foram dois dias de muito rock, sem exigência de idade, crianças, jovens e adultos prestigiaram o evento e participaram cantando até o fim do último show, mostrando que o Moto Show tem uma legião de fãs apaixonados que apreciam esse tipo de evento. No primeiro dia o público pode conferir de perto o show nacional com IRA!, além das bandas regionais Tarja Preta, Puro Malte e Perez e Borba.

O segundo dia de Moto Show foi marcado por shows com bandas de renome regional, como Rezalenda e Tubarões do Rio Formoso. A atração nacional Detonautas encerrou o evento, proporcionando um alto astral contagiante e levando o público ao delírio. Uma grande estrutura foi ofertada como praça de alimentação, food trucks, estandes de souvenirs (Motoshop) expositores e motoclubes.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, que de acordo com os dados estimados pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, os dois dias de shows contabilizaram mais de 15 mil pessoas, que puderam assistir aos shows, confraternizar, realizar passeios turísticos e realizar compras.

Guilherme Alves Monteiro (PSDB), prefeito de Jardim destacou o sentimento de realizar a sua 11ª edição é de alegria, gratidão, satisfação de missão cumprida. "Conseguimos atender todos os motociclistas que vieram para a cidade. Esse ano tivemos todos os hotéis e pousadas da cidade lotados, tenho a satisfação em ver que o empresariado, não só de Jardim, toda a região abraçou o evento. Foi excelente a resposta que tivemos dos empresários e de parceiros. Para Jardim mais que especial, pois a edição deste ano foi sucesso absoluto, tanto na organização como o recorde de público", ressalta o prefeito.

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