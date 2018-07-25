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Marta Cel agita Festival de Inverno de Bonito com muito soul e black music

A cantora foi selecionada pela Fundação de Cultura do MS para cantar durante o FIB na próxima sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2018 às 15:28

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Com voz singular, autenticidade e suingue, Marta Cel canta na próxima sexta-feira (27), à meia-noite, durante o 19º Festival de Inverno de Bonito, cidade turística que deverá reunir milhares de pessoas aficionadas por cultura, boa música e pela arte do Pantanal de Mato Grosso do Sul neste final de semana. Cantora e compositora, Marta fará um show exclusivo para o festival, com misto de black music, soul music em uma fusão com ritmos do samba.

Em uma noite especial, após o show de Almir Sater & Renato Teixeira, previsto para acontecer às 21h30 na Praça da Liberdade , Marta Cel leva ao público em Bonito, no Centro de Múltiplo Uso (CMU), repertório que conta com canções da MPB, samba e ainda consagrada "Olhos Coloridos/Sarará Crioulo" de Sandra de Sá. A artista eleva a qualidade da seleção das músicas, com a apresentação de canções de compositores renomados, tais como Baden Powell. 

Para o produtor musical da cantora, Otávio Neto, Marta Cel é um grande musicista, com vasta potência vocal e artista-revelação de Mato Grosso do Sul para o mundo. "Suas influências musicais refletem no estilo e repertório escolhido, como samba-rock samba-funk e neo soul, que darão a tônica em seu show no Festival de Inverno de Bonito".

Otávio, que conhece a cantora há bastante tempo, diz que Marta tem especial apreço pelo gênero gospel americano. "Não é nada comparado ao estilo no Brasil, mas sim a forma como é cantado nas igrejas de lá, numa mistura com as influências da black music. A banda do show é formada por músicos experientes, como Gerson Espinosa, Yahn Pinheiro, Marcinho Alves e eu, Otávio Neto, na bateria, percussão, teclado, baixo e trompete", explicou.
 

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