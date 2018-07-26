Festival de Inverno de Bonito terá transmissão ao vivo da TVE Cultura

Começa nesta quinta-feira (26) a 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito, que promete quatro dias de atrações gratuitas e debates culturais na capital do ecoturismo de Mato Grosso do Sul. As apresentações começam por volta das 18h30 na Praça da Liberdade, no Centro da cidade, tendo o cantor Michel Teló como atração principal no palco.

Será a primeira vez que uma emissora pública vai transmitir ao vivo apresentações de Teló e também do cantor Milton Nascimento, que sobe ao palco no sábado (28). “Recebemos todas as autorizações para essas transmissões únicas. O Milton Nascimento ressaltou a importância da rede pública de comunicação e fez questão de participar neste momento único da TVE Cultura”, afirmou o diretor-presidente da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul), Bosco Martins.

A TVE Cultura e o Portal da Educativa estão em Bonito para a cobertura dos quatro dias de evento. Ao longo da programação, serão veiculados flashes do evento e reportagens no Jornal da TVE –que terá transmissão ao vivo da cidade–, no portal e também na fan page da rede social Facebook. Além disso, os principais shows serão transmitidos pela emissora e também na internet.

Além da solenidade oficial de abertura do evento, apresentam-se nesta noite a Banda Municipal de Bonito e o II Canta Bonito, projeto que reúne músicos da cidade em interpretações variadas. Depois, está prevista a apresentação de Michel Teló, com seu show “Bem Sertanejo”.

O cantor, que começou sua carreira em Mato Grosso do Sul com o Tradição e, em seguida, emendou uma bem-sucedida carreira solo, está entre os artistas mais requisitados do Brasil. Além de se apresentar, ele também é destaque no The Voice Brasil.

Embora seja aberto oficialmente nesta quinta, o Festival de Inverno de Bonito já tem atividades realizadas pela cidade desde o início da semana, como mostras de cinema e apresentações a céu aberto. Além da Praça da Liberdade, o Centro de Múltiplo Uso, bairros, o assentamento Guaicurus e o distrito de Águas de Miranda receberão atividades.

Além do show de Michel Teló, vão se apresentar no palco principal do festival Almir Sater e Renato Teixeira (na sexta, 27), Milton Nascimento (sábado, 28) e a dupla Anavitória (domingo, 29). As apresentações serão transmitidas na TVE Cultura e no Portal da Educativa. Quem for a Bonito poderá acompanhar as centenas de horas de atrações do festival gratuitamente, incluindo as apresentações na Praça da Liberdade.

Para acompanhar as apresentações do Festival de Inverno de Bonito, sintonize a TVE Cultura ou acompanhe novidades pelo Portal da Educativa, no site (http://www.portaldaeducativa.ms.gov.br) e no Facebook (https://web.facebook.com/PortaldaEducativa/).