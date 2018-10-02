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Nascida no MS, dupla Bruno & Copat quer conquistar o Brasil

Bruno Nogueira, nasceu em Aquidauana, já Felipe Copat é natural de Bonito

Renan Nucci

Publicado em 02/10/2018 às 17:25

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"Pretexto de Deus para unir a família." Assim que a dupla Bruno & Copat define o real motivo para ela ter surgido. Bruno Nogueira, nasceu em Aquidauna, já Felipe Copat é natural de Bonito. Filhos do mesmo pai, mas mães diferentes, os irmãos foram criados separados por um longo tempo. A dupla hoje se consolida como expoente de uma nova vertente do sertanejo universitário, se expande pelo interior de Mato Grosso do Sul, mira grandes centros como o Paraná e quer em breve conquistar o Brasil.

Tanto em Bruno quando em Felipe, o dom da música se fez presente. Em 2009, as primeiras ideias saíram do papel.  O seo Curicaca, como era chamado o pai dos meninos, em um dos poucos churrascos que conseguia reunir todos os irmãos, perguntou para os cantores da família o porquê de não formarem um dupla sertaneja, e assim aconteceu. Dali em diante, muitos shows na Capital e no interior do estado. Por onde passaram, muitos maravilhados com a potência vocal de Bruno e a expertise do Copat no violão.

O sucesso era questão de tempo, mas a vida tem suas surpresas. O idealizador da dupla e fã número "1", faleceu no dia 23 de fevereiro de 2014. Nos primeiros meses, o luto foi força para os dois, mas com o tempo, cantar já tinha virado dor, pois sempre lembravam do saudoso pai, Luiz Curicaca.  “Ali foi um baque, a gente tentou seguir carreira, mas o luto foi intenso e a gente terminou a dupla em março de 2014. Bruno virou empresário no ramo alimentício e eu tentei pequenos projetos, não consegui e segui outros caminhos, me formando jornalista”, disse Felipe.

Mal sabiam eles que esses caminhos distintos, os levariam a um só lugar. Com o tempo, acostumaram com o luto e conseguiram conviver com a eterna dor da saudade. Mais maduros e com ideias completamente diferentes do que significava "música", os dois sempre sentiram falta também, da voz um do outro. Bruno tentou carreira solo e Copat, pequenos projetos musicais, que não deram certo.

Três anos depois, numa conversa de almoço, veio a reconciliação. “No ano passado, em março, no aniversário de Bruno, sentamos em conversa e decidimos retomar trabalhos de forma diferente, pensando numa carreira”, explicou.

Bruno e Copat é uma dupla que representa o amor de uma família inteira. Eles voltaram. Com roupagem nova, músicas novas, habilidades novas, pensamentos novos, mas, o amor pela família e amigos aumentado. “Hoje o projeto Bruno e Copat é grande. Ano que vem queremos ter conquistado o Paraná inteiro. Lançamos CD no início de setembro Atura ou Surta, com a música de trabalho aguenta a voz. O projeto é alavancar o nome da dupla e contamos com pelos menos 20 pessoas com banda e produtores”.

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