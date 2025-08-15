Catedral Erudita leva música de concerto ao Festival de Inverno de Bonito 2025

O projeto reúne orquestras, solistas premiados e grupos vocais e instrumentais, transitando do erudito à música popular brasileira
De 22 a 24 de agosto, o projeto Catedral Erudita integra o Festival de Inverno de Bonito 2025, com apresentações gratuitas na Capela Sagrada Família e na Matriz Paróquia São Pedro Apóstolo. O projeto reúne orquestras, solistas premiados e grupos vocais e instrumentais, transitando do erudito à música popular brasileira.
No dia 22, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, com soprano Elouise Miranda e violinista Francis David, além do duo de violoncelo e piano Marcelo Gerônimo e Maria Rita Oliveira.
No dia 23, às 18h30, o Quinteto Virgisanta e o Quinteto de Metais Ipê do Cerrado apresentam repertório que vai do choro e barroco ao jazz e música popular.
No dia 24, às 10h30, a Camerata Madeiras Dedilhadas (UFMS) se apresenta na Matriz Paróquia São Pedro Apóstolo, com obras do renascimento à música contemporânea, incluindo compositores brasileiros.
O maestro Eduardo Martinelli, responsável pelos concertos, destaca a tradição do projeto em levar música clássica e popular em formato orquestral a diferentes cidades do estado, promovendo experiência diversificada e ampliando o intercâmbio cultural.
O Festival de Inverno de Bonito 2025 é realizado pelo Governo de MS, por meio da Fundação de Cultura e da SETESC, em parceria com a Prefeitura de Bonito.
