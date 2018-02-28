Felipe Orro solicita medidas especiais para produtores rurais atingidos pelas chuvas





O deputado estadual Felipe Orro apresentou um requerimento ao superintendente regional do Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes, solicitando medidas especiais de financiamento agropecuário e prorrogação do prazo para pagamento das dívidas dos produtores rurais afetados pelas cheias nas últimas semanas.

O pedido feito nesta quarta-feira (28), durante sessão na Assembleia Legislativa, tem objetivo de oferecer suporte aos proprietários de áreas situadas nos 25 municípios sul-mato-grossenses que decretaram situação de emergência.

Orro afirmou que o Estado passa por “delicado momento”, com cidades em estado e emergência, além da região do Pantanal, e de acordo com a Defesa Civil, pelo menos 76 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas torrenciais chuvas das últimas semanas.

“Foi a segunda maior cheia do Rio Aquidauana em 50 anos e os prejuízos chegaram também a mais de 25 cidades no total, com pontes caídas, famílias desabrigadas e uma preocupação séria com a produção agrícola”, afirmou.

Diante desta situação, Felipe Orro protocolou solicitação ao superintendente Glaucio Zanettin Fernandes, para que viabilize linhas de crédito agropecuário e amplie os recursos destinados via Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) aos produtores rurais. “Pedimos, ainda, que prorrogue por seis meses os prazos aos agricultores, que já estão muito prejudicados com as últimas chuvas. Fizemos solicitação semelhante em 2011 e fomos prontamente atendidos”, disse Orro.

Segundo o deputado, o Governo do Estado repassou R$ 520 mil a Aquidauana e R$ 300 mil a Anastácio. “A situação é realmente difícil e também solicitamos ao ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que nos ajude a providenciarmos novas habitações aos desabrigados”, complementou.

*Com informações da Assessoria