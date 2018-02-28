Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:50

Buscar

Últimas notícias
X

Atendimento municípios

Felipe Orro solicita medidas especiais para produtores rurais atingidos pelas chuvas

Solicitação é uma alternativa para atender famílias que perderam lavouras e rebanhos

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 28/02/2018 às 11:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade



O deputado estadual Felipe Orro apresentou um requerimento ao superintendente regional do Banco do Brasil, Glaucio Zanettin Fernandes, solicitando medidas especiais de financiamento agropecuário e prorrogação do prazo para pagamento das dívidas dos produtores rurais afetados pelas cheias nas últimas semanas. 

O pedido feito nesta quarta-feira (28), durante sessão na Assembleia Legislativa, tem objetivo de oferecer suporte aos proprietários de áreas situadas nos 25 municípios sul-mato-grossenses que decretaram situação de emergência. 

Orro afirmou que o Estado passa por “delicado momento”, com cidades em estado e emergência, além da região do Pantanal, e de acordo com a Defesa Civil, pelo menos 76 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas torrenciais chuvas das últimas semanas. 

“Foi a segunda maior cheia do Rio Aquidauana em 50 anos e os prejuízos chegaram também a mais de 25 cidades no total, com pontes caídas, famílias desabrigadas e uma preocupação séria com a produção agrícola”, afirmou.

Diante desta situação, Felipe Orro protocolou solicitação ao superintendente Glaucio Zanettin Fernandes, para que viabilize linhas de crédito agropecuário e amplie os recursos destinados via Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) aos produtores rurais. “Pedimos, ainda, que prorrogue por seis meses os prazos aos agricultores, que já estão muito prejudicados com as últimas chuvas. Fizemos solicitação semelhante em 2011 e fomos prontamente atendidos”, disse Orro.

Segundo o deputado, o Governo do Estado repassou R$ 520 mil a Aquidauana e R$ 300 mil a Anastácio. “A situação é realmente difícil e também solicitamos ao ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, que nos ajude a providenciarmos novas habitações aos desabrigados”, complementou.

*Com informações da Assessoria

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Felipe Orro

Estrada de Porto Murtinho pode virar rodovia estadual

Felipe Orro

APAE de Bodoquena recebe veículo com emenda de Felipe Orro

Indicação

Orro pede que empresas prorroguem suspensão no corte de água e luz

Medida vigorou até agosto

Felipe Orro

Felipe Orro libera R$ 1,8 milhão em emendas parlamentares para 17 cidades de MS

Publicidade

Felipe Orro

Felipe solicita com urgência à Sesai 4 ambulâncias para atender indígenas de Aquidauana

ÚLTIMAS

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo