Nova Andradina sedia quarta etapa da Copa Assomasul no sábado

A quarta etapa do campeonato ocorrerá na cidade de Nova Andradina no próximo sábado (27) com a participação de seis equipes – Nova Andradina, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu e Paranaíba. Vale lembrar que já garantiram suas vagas na fase seguinte as equipes de Maracaju, Antônio João, Douradina, Itaquiraí, Iguatemi, Japorã, Campo Grande, Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, totalizando 9.

Na rodada de Nova Andradina serão conhecidas mais três classificadas. Até agora já sediaram etapas da competição as cidades de Maracaju, Itaquiraí e Sidrolândia. A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral. O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.