Reunião para definir rumos da Copa Inter Bairros de Futebol acontece quarta-feira

Esportes
Evento também deve reunir equipes de distritos e aldeias indígenas da região
A Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), em parceria com a Liga Esportiva Aquidauanense, convida dirigentes, presidentes de bairro e representantes de equipes de aldeias e distritos para discutir a realização da Taça Inter Bairros de Futebol de Campo.
A reunião que vai debater, entre outros assuntos, o número de participantes, formato de disputa e data da competição, acontece na próxima quarta-feira, às 14 horas, na sede da Fema, em frente à Praça dos Estudantes. O encontro é aberto a todos interessados.
Futebol
Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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