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Reunião para definir rumos da Copa Inter Bairros de Futebol acontece quarta-feira

Evento também deve reunir equipes de distritos e aldeias indígenas da região

Renan Nucci

Publicado em 12/06/2017 às 15:36

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A Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), em parceria com a Liga Esportiva Aquidauanense, convida dirigentes, presidentes de bairro e representantes de equipes de aldeias e distritos para discutir a realização da Taça Inter Bairros de Futebol de Campo.


A reunião que vai debater, entre outros assuntos, o número de participantes, formato de disputa e data da competição, acontece na próxima quarta-feira, às 14 horas, na sede da Fema, em frente à Praça dos Estudantes. O encontro é aberto a todos interessados.

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