Reunião para definir rumos da Copa Inter Bairros de Futebol acontece quarta-feira

A Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), em parceria com a Liga Esportiva Aquidauanense, convida dirigentes, presidentes de bairro e representantes de equipes de aldeias e distritos para discutir a realização da Taça Inter Bairros de Futebol de Campo.



A reunião que vai debater, entre outros assuntos, o número de participantes, formato de disputa e data da competição, acontece na próxima quarta-feira, às 14 horas, na sede da Fema, em frente à Praça dos Estudantes. O encontro é aberto a todos interessados.