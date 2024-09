1ª Caminhada #TodosporElas será neste sábado no Parque das Nações

No dia 31 de agosto, às 16 horas, o Parque das Nações Indígenas será palco da 1ª Caminhada #TodosporElas, uma iniciativa que visa combater, prevenir e erradicar o feminicídio. A ação, apoiada pela administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, faz parte da Campanha #TodosporElas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância de um mundo justo, igualitário e inclusivo.

A concentração para a caminhada terá início na Concha Acústica Helena Meirelles, de onde os participantes seguirão por um trajeto de 1 km ao redor do lago do parque, retornando ao mesmo local. O evento contará com uma logística bem estruturada, incluindo a distribuição de água, serviços médicos, segurança e animação, garantindo uma experiência agradável e segura para todos os presentes.

A caminhada é uma realização conjunta do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul. Durante o evento, a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da Campanha e responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS, e representantes dos demais Poderes falarão aos presentes, reforçando a importância da união no combate à violência contra a mulher. A apresentação ficará a cargo de Marta Cel, que também conduzirá as atividades culturais programadas.

A 1ª Caminhada Todos por Elas é mais do que um evento: é um movimento solidário que busca envolver Poderes, instituições e a sociedade civil na construção de um futuro onde a violência contra a mulher não tenha mais espaço. Após a caminhada, todas as matérias veiculadas sobre o evento serão compartilhadas no site da campanha, fortalecendo ainda mais a luta por um mundo sem violência.

Participe e caminhe rumo ao fim do feminicídio! Juntos somos mais fortes.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul