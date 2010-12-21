Mais de um bilhão de pessoas observaram o eclipse lunar total nesta terça-feira

Geral
Eclipse foi visto com nitidez nas Américas do Norte, Central e do Sul, inclusive no Brasil.
ELEIÇÕES 2026
Para as próximas eleições, seção volta para endereço de origem
Top 100 no planeta
Iniciativas valorizam a identidade local e a participação comunitária; seleção reúne experiências de diferentes países
Homenagem
Douglas Ramos publicou registro da professora dançando e cantando durante uma das passagens da carreta pela cidade; homenagem destaca a alegria que ela transmitia
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS