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Mais de um bilhão de pessoas observaram o eclipse lunar total nesta terça-feira

Eclipse foi visto com nitidez nas Américas do Norte, Central e do Sul, inclusive no Brasil.

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/12/2010 às 09:50

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Cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo puderam observar nesta terça-feira o eclipse lunar total, segundo estimativas da Agência Espacial Americana (Nasa).

O fenômeno teve início por volta de 4h (de Brasília), quando a sombra da Terra começou a ser projetada sobre a superfície da Lua.

O eclipse foi visto com nitidez nas Américas do Norte, Central e do Sul, inclusive no Brasil, e Europa. Maior parte da África, Oriente Médio, Índia e Austrália não viram o fenômeno.

O auge do eclipse ocorreu por volta das 6h15.

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